Україна розпочала експортувати газ до Угорщини



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«Укртрансгаз» провів перше тестування експорту газу до Угорщини

Україна почала експорт газу в напрямку Угорщини.

Про це повідомив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook.

«Укртрансгаз» відкрив експорт газу з України в напрямку Угорщини», – написав він.

Глава НАК послався на публікацію в пресі, згідно з якою газова компанія, яка входить до TAS Group Сергія Тігіпка здійснила поставку в Угорщину 1 МВт-год газу.

«Українські газові компанії відкривають нові напрями, експортуючи перші обсяги до Угорщини. Це було тестування, але за ним може слідувати подальше постачання залежно від різниці в цінах і доступності внутрішнього видобутку», – йдеться в дописі агентства.