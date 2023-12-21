Україна встановила аграрний рекорд

«Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді»

Україна отримала цього року рекордну врожайність з одного гектару за всю історію. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

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«Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі і цілеспрямовані люди. І навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів», – підкреслив він.

Міністр зазначив, що незважаючи на важкий воєнний час і складні обставини, більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою. Заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору.

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Дмитрасевич додав, що наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5−7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробки.

Нагадаємо, ситуація на українському та світовому ринку стала несприятливою для українських сільгоспвиробників, через що вони змушені припиняти діяльність. Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль заявив, що до кінця зернового року ще 10-20% підприємств підуть тим самим шляхом.