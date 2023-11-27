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Чим ситуація в Україні гірше Сомалі та Судану: представник ООН дав пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чим ситуація в Україні гірше Сомалі та Судану: представник ООН дав пояснення
Розмінування України триватиме довгі роки
фото із відкритих джерел

Масштабт проблем України із мінами вразив досвідченого керівника програми ООН з розмінування Пола Хеслопа

Масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

«Я 30 років працював у галузі розмінування по всьому світу, від Афганістану до Сомалі, але мені здається, все інше (порівняно з Україною – «Главком») було просто навчанням», – заявив він.

За кількістю жертв протипіхотних мін у 2022 році Україна стала другою після Сирії країною. Про це йдеться у довідці Landmine Monitor 2023, підготовленій гуманітарною організацією Handicap International (HI). Сирія (834 людини), Україна (608), Ємен (582) і М'янма (545) є країнами з найбільшою кількістю жертв – убитих і поранених, зазначається у документі, оприлюдненому 14 листопада.

Загалом у 2022 році від цієї зброї та бомб, що не розірвалися, було вбито 1661 і важко поранено 3015 людей, 85% з них – цивільні і майже половина жертв серед цивільних – це діти.

Раніше стало відомо, що Афганістан є однією з найбільш забруднених мінами та вибуховими матеріалами країн у світі. Щомісяця там гинуть або калічать понад 60 людей, в основному це діти. Таку інформацію оголосило Управління ООН із координації гуманітарних питань (УКГВ), пише  Ariana News.

За даними УКГВ ООН, 3 млн афганців живуть у радіусі одного кілометра від мін, саморобних бомб та залишків вибухових речовин. Забруднення Афганістану мінами почалося ще до інтервенції США у 2001 році, а потім воно лише посилювалося. Найбільше постраждали провінції Урузган, Кундуз, Гільменд, Кандагар, Кунар, Бадгіс, Фарьяб, Нангархар, Газні, Фарах, Майдан, Вардак та Саманган.

До слова, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох осіб, знайомих із цим питанням.

Заступники міністрів оборони трьох країн зустрінуться в Анкарі в середу, щоб спробувати остаточно узгодити деталі створення підрозділу зі знешкодження морських мін. Втім, неясно, чи буде підписано остаточну угоду після дводенної зустрічі, сказав один зі співрозмовників. 

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Теги: міни Україна розмінування Сомалі Афганістан Сирія

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