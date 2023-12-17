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Європа готується до найгіршого сценарію у разі браку підтримки України з боку США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Європа готується до найгіршого сценарію у разі браку підтримки України з боку США
Борис Пісторіус вважає, що загрози Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно
aото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Борис Пісторіус спрогнозував, за скільки років європейська оборонна промисловість зможе наростити виробництво в потрібному обсязі

Керівництво Німеччини та інших європейських держав готуються до того, що Європі доведеться компенсувати Україні допомогу, яка перестане надходити зі США. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

За його словами, європейська оборонна промисловість має п'ять-вісім років для нарощування виробництва в потрібному обсязі.

«Нам зрозуміло, що рано чи пізно нам доведеться компенсувати тут і там те, що, можливо, більше не надходитиме від Вашингтона. Теоретично можуть бути й області, де нам не вдасться без проблем компенсувати все негайно», – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання, чи готується він та його європейські колеги до найгіршого сценарію, коли Європа має компенсувати Україні брак підтримки з боку США.

На уточнююче питання, в яких саме областях можуть виникнути труднощі, Пісторіус зазначив: має пройти час, перш ніж європейська оборонна промисловість зможе наростити обсяги виробництва. «У нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити втрачене – як у збройних силах, так і в промисловості та суспільстві», – заявив він, нагадавши, що і Росія зараз істотно нарощує обсяги військового виробництва.

На думку Пісторіуса, «загрози президента РФ Володимира Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно». «Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття ми можемо зіткнутися з небезпеками. Але на той час ми будемо до них готові», – спрогнозував голова німецького оборонного відомства.

Нагадаємо, 14 рудня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.  До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Теги: Німеччина росія Європа зброя Україна війна

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