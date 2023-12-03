У США категорична вимога республіканців ставить під загрозу нову допомогу для України

Розбіжності між представниками двох партій затягують процес схвалення нового пакету для Києва

У США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою. Про перебіг перемовин інформують американські ЗМІ.

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Як пише The Washington Post, республіканці незадоволені поблажливою міграційною політикою американського лідера Джо Байдена, який протягом свого президентства не схвалив їхніх ініціатив. Тож зараз, коли на кону стоїть допомога для союзників, перед ними відкрита слушна можливість тиснути на Білий дім. При цьому демократи наполягають, що вирішення складної внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою не повинно використовуватися республіканцями як розмінна монета, коли йдеться про боротьбу з «маршем Путіна по Європі».

Демократи тиснуть на своїх опонентів у Сенаті щодо термінового схвалення допомоги Києву, оскільки ресурси Збройних сил України закінчуються і без допомоги США їм буде вкрай складно продовжувати боротися з російськими окупантами. Водночас у Демократичній партії допускають вирішення міграційного питання в окремому порядку після Нового року, повідомляє The Wall Street Journal.

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Тим часом The New York Times пише, що в нинішній ситуації довгострокові зобов'язання щодо допомоги Україні повинен взяти на себе НАТО. Генсек Єнс Столтенберг вже заявив про відданість Альянсу в цьому питанні, але зазначив, що США також продовжуватимуть допомагати в межах досягнутих раніше домовленостей.

За даними Politico, демократи, найімовірніше, будуть змушені піти на поступки й об'єднати допомогу Україні з міграційним пакетом. До цього їх підштовхує не лише категорична позиція республіканців-консерваторів, а й бажання «притупити гостроту питання» напередодні виборів.

На думку видання The New York Post, Байдену так чи інакше доведеться домовлятися з республіканцями, якщо він не хоче віддавати перевагу Путіну, аби той потім зміг розширити свою агресію на інші країни Європи. Без згоди Палати представників рішення прийняти не вдасться, тому діяти потрібно якомога швидше.

Нагадаємо, The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.