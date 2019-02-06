Україна за місяць вичерпала європейську квоту на цукор



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В цілому за січень Україна відправила на експорт 41 тис. тонн цукру

Україна вичерпала квоти на безмитну поставку цукру в Євросоюз за перший календарний місяць 2019 року. Про це повідомляє національна асоціація виробників цукру Укрцукор у середу, 6 лютого.

«30 січня була вичерпана квота на безмитні поставки цукру в ЄС в обсязі 20 тис. тонн. Це свідчить про те, що цей напрям залишається пріоритетним для українських виробників, особливо з огляду на логістичну близькість і загальносвітовий дефіцит, який очікується в наступному маркетинговому році», - сказала заступник голови Правління асоціації Руслана Бутило.

В цілому за січень Україна відправила на експорт 41 тис. тонн цукру. Основними покупцями стали Румунія і Азербайджан - 17% і 10% від загального обсягу поставок відповідно. Крім того, серед важливих імпортерів були Італія та Іспанія (по 9%), Литва, Польща і Швейцарія (по 4%).

За вересень-січень 2018/2019 маркетингового року було експортовано 240 тис. тонн, що на 4% менше, ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року.

Виробничий сезон виробництва цукру в Україні закінчився 1 лютого 2019. У сезоні працювало 42 цукрових заводи, які виробили 1,82 млн тонн цукру. Експорт цукру очікується на рівні минулого року - близько 500 тис. тонн.