Україна не домовилась про реструктуризацію боргу на $2,6 млрд

Мінфін: ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує

Україна продовжує переговори щодо боргу на суму $2,6 млрд з власниками ВВП-варантів

Україні поки не вдалося досягти угоди з власниками боргу на суму $2,6 млрд. Перші переговори у Вашингтоні цього тижня з власниками ВВП-варантів закінчилися безрезультатно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

У Мінфіні заявили, що розглянуть усі доступні варіанти та продовжать переговори.

«ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України», – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Критичним моментом залишається дата наприкінці травня, коли Україна має сплатити близько $600 млн із зазначеного боргу. У разі провалу угоди про реструктуризацію постає питання щодо можливого оголошення дефолту.

Коментуючи ситуацію, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев наголосив на важливості продовження переговорів.

«Поціновувачам яскравих заголовків хочу повідомити: перемовини із тримачами ВВП-варантів тривають. Вони не прості, час на укладення угоди до 31 травня є, але його залишається не так вже і багато», – заявив Гетьманцев.

Він також нагадав, що минулого року, перед реструктуризацією єврооблігацій, ситуація викликала багато спекуляцій про можливий дефолт, але зрештою сторонам вдалося досягти домовленості.

«Цього разу ситуація, наслідки і периметр угоди інші, але я сподіваюся, що конструктивна позиція і здоровий фінансовий глузд серед кредиторів візьме гору», – додав Гетьманцев.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував, як війна та тарифи можуть вплинути фондові ринки. Глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи.

