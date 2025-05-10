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Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі – Зеленський
Негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів, стверджує президент
фото: Офіс президента

Офіційний Київ готовий до переговорів, але вимагає 30-денного безумовного припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Як інформує «Главком», відповідний допис Володимир Зеленський зробив у соцмережі Х.

«Усі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії», – написав президент.

У заяві наголошується, що ця ініціатива залишається в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли її вперше запропонували Сполучені Штати.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Москва переговори

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