Українці накопичили понад 164 тис. нових боргів: за що винні найбільше

Понад 9 млн боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників

З грудня 2024 року по березень 2025-го українці накопичили понад 164 тис. нових боргів – за час, необхідний для відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після хакерської атаки. Найбільше зросли борги, пов’язані зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знарядь правопорушень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Станом на зараз у реєстрі зафіксовано понад 9 млн боргів. Порівняно з останнім оновленням у грудні 2024 року їхня кількість зросла на 1,9% – на 164 304 провадження. До цього, за попередні пів року, приріст становив 4,2%.

Найсуттєвіше збільшилася кількість боргів у вигляді спецконфіскацій – на 14%. Це стягнення майна за судовими рішеннями у кримінальних справах, де компенсація його вартості не передбачена. Також на 7% зросла кількість оплатних вилучень предметів, що були знаряддями або об’єктами правопорушень. Крім того, на 9% побільшало стягнень майна за виконавчими документами.

Найчастіше українці потрапляють до реєстру через несплачені штрафи за порушення ПДР – таких боргів 1,9 млн (21,4% від загальної кількості). Ще 20% припадає на адміністративні правопорушення – понад 1,8 млн випадків. Третю позицію займають стягнення на користь держбюджету – 18% або 1,6 млн проваджень.

До того ж майже 75% усіх боржників – чоловіки.

Найбільша кількість боргів зафіксована на Дніпропетровщині – 973 185 проваджень (11% від загальної кількості). На другому місці Київ із 633 286 боргами (7%), третє місце займає Харківщина – 620 211 (7%). Значна кількість боргів також у мешканців Одещини (525 210) та Донеччини (521 062).

Нагадаємо, за 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до $22,6 млрд. Частка групи Світового банку у загальному обсязі держборгу сягнула 14%, а роль серед зовнішніх кредиторів становить 19%.