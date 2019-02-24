Україна збільшила річне виробництво овочів



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Структура виробництва овочевих культур за підсумками минулого року залишилась практично незмінною

Овочівникам вдалось зібрати 9,43 млн тонн овочів, що на 133,5 тис. тонн перевершує показник 2017 року

У 2018 році Україна значно збільшила виробництво овочів салатної групи, солодкого перцю, кабачків та гарбузів. При цьому сталу тенденцію демонструють овочі «борщового набору», огірки, томати та ріпчаста цибуля.

Про це на виставці АгроВесна 2019 розповіла експерт-аналітик Ольга Морозова, пише SuperAgronom.com.

Зазначається, що структура виробництва овочевих культур за підсумками минулого року залишилась практично незмінною. Її основу складають томати — близько 24-25%, капуста — 17-18%, огірки — 10-11% та ріпчаста цибуля — 9-11%. Практично незмінною залишилась і структура посівних площ під овочевими культурами.

Водночас перспективним напрямком є вирощування нішевих експортно-орієнтованих культур, наприклад спаржі. Однак поки обсяги її виробництва залишаються незначними — близько 1 тис. тонн.

Загалом, за даними УкрАгроКонсалт, у 2018 році вітчизняним овочівникам вдалось зібрати 9,43 млн тонн овочів, що на 133,5 тис. тонн перевершує показник 2017 року та двох попередніх сезонів.