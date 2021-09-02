Українські науковці розробили комплекс для пошуку безпілотників

Радіометричний комплекс дистанційного зондування для всепогодного та високоточного виявлення БПЛА на випробуваннях

Україна розробила радіометричний комплекс для таємного пошуку безпілотників

Українські вчені розробили радіометричний комплекс дистанційного зондування для всепогодного виявлення безпілотників. Розробку співробітників Національного аерокосмічного університету імені Жуковського «Харківський авіаційний інститут» представили на фестивалі інноваційних проектів Sikorsky Challenge-2021, повідомляє Defense Express.

Пристрій призначений для зондування хвиль в діапазонах X, Ka, і W. Під час роботи пасивний радіометричний комплекс не випромінює хвиль, що ускладнює його виявлення радіолокаційними засобами.

За словами інженера кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем ХАІ Едуарда Церні, комплекс виявляє радіотеплове випромінювання безпілотного апарата, від якого практично неможливо позбутися. Навіть в умовах радіомовчання нагрітий безпілотник випромінює широкий спектр хвиль, додав Церні.

Пристрій виявлення відрізняється компактністю, що ускладнює його оптичну ідентифікацію.

Українська розробка може виявити мікробезпілотник на відстані в 1200 метрів під час дощу, і до 2500 метрів – в ясну погоду. Дальність виявлення зростає пропорційно розмірам цілі: так, найбільші безпілотники комплекс може «побачити» на дальності в 16,5 тисячі метрів.

За словами розробників, один комплекс здатний виявити напрямок польоту безпілотника, а для встановлення точного місця розташування мети необхідно мінімум три станції. Військові вже зацікавилися розробкою, випробування якої можуть початися найближчим часом, додав Церні.

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