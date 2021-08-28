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    Події в Україні

    СБУ виявила невідомий іноземний безпілотник над Харковом

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    Якій країні належить зафіксований безпілотник не повідомляється - СБУ виявила невідомий іноземний безпілотник над Харковом
    Якій країні належить зафіксований безпілотник не повідомляється
    Фото з відкритих джерел

    СБУ Харківської області просить людей повідомляти про підозрілих осіб.

    У небі над Харківською областю СБУ виявила ударний безпілотний літальний апарат. На ньому було маркування іноземного виробництва. Про це повідомила СБУ у Facebook.

    Якій країні належить зафіксований безпілотник не повідомляється.

    СБУ Харківської області просить людей повідомляти про підозрілих осіб.

    Одразу ж після повідомлення про безпілотник, СБУ Харківської області повідомила про проведення антитерористичних навчань, які розпочалися 27 серпня.

    Умови цих тренувань, як зазначається, будуть максимально наближені до реальних.

    До слова, нещодавно Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar. Безпілотник Bayraktar у складі Військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів.

    Теги: СБУ Facebook безпілотник
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    СБУ виявила невідомий іноземний безпілотник над Харковом