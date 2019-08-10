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    Суд заарештував майно ексначальника поліції Одещини Головіна

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    НАБУ&nbsp;підозрює Дмитра Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн - Суд заарештував майно ексначальника поліції Одещини Головіна
    НАБУ підозрює Дмитра Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн

    Прокуратура просила накласти арешт на все майно, яке належить особисто Головін

    Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і бізнесмена Олександра Чудакова, яких підозрюють у заволодінні великою партією сигарет.

    Про це повідомляє «Слово і Діло».

    Так, прокуратура просила накласти арешт на все майно, яке належить особисто Головіну, а саме на половину квартири загальною площею 93 кв. м і 1/4 квартири загальною площею 69,5 кв. м. Суддя клопотання задовольнив.

    Також правоохоронці клопотали про накладення арешту на майно бізнесмена Чудакова, зокрема: житловий будинок загальною площею 299,4 кв. м; причіп; мотоцикл Harley-Davidson FXD; автомобіль Chevrolet Captiva - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

    Крім того, детектив просив заарештувати автомобіль Land Rover Range Rover Sport, який належить третій особі, однак фактично, за даними слідства, знаходився у власності Чудакова.

    Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його частково, залишивши без арешту автомобіль Land Rover Range Rover Sport.

    Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна.

    Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.

    НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

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