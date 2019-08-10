Суд заарештував майно ексначальника поліції Одещини Головіна
Прокуратура просила накласти арешт на все майно, яке належить особисто Головін
Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і бізнесмена Олександра Чудакова, яких підозрюють у заволодінні великою партією сигарет.
Про це повідомляє «Слово і Діло».
Так, прокуратура просила накласти арешт на все майно, яке належить особисто Головіну, а саме на половину квартири загальною площею 93 кв. м і 1/4 квартири загальною площею 69,5 кв. м. Суддя клопотання задовольнив.
Також правоохоронці клопотали про накладення арешту на майно бізнесмена Чудакова, зокрема: житловий будинок загальною площею 299,4 кв. м; причіп; мотоцикл Harley-Davidson FXD; автомобіль Chevrolet Captiva - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, детектив просив заарештувати автомобіль Land Rover Range Rover Sport, який належить третій особі, однак фактично, за даними слідства, знаходився у власності Чудакова.
Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його частково, залишивши без арешту автомобіль Land Rover Range Rover Sport.
Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна.
Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.
НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.