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    Вчені назвали продукти, які знижують ризик смерті

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    Їсти їх потрібно в міру - Вчені назвали продукти, які знижують ризик смерті
    Їсти їх потрібно в міру
    Фото з відкритих джерел

    Вживання цих продуктів позитивно впливає на серце і кровоносні судини

    Вживання поліненасичених жирних кислот омега-3 (альфа-ліноленової кислоти (АЛК), які містяться у в соєвих бобах, горіхах, маслі каноли та у насінні льону, значно знижує ризик смерті від всіх причин, зокрема від хвороб серця і кровоносних судин. Про це пише bmj.com.

    Зазначається, що міжнародна група дослідників проаналізувала результати 41 дослідження, опублікованого в період з 1991 по 2021 рік. Загалом в цих дослідженнях взяли участь близько 120 тис. учасників віком від 18 до 98 років, за якими спостерігали від 2 до 32 років.

    Після ретельної оцінки кожного дослідження дослідники виявили, що високе споживання АЛК було пов'язано зі зниженням ризику смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця на 10%, 8% і 11% відповідно.

    Це еквівалентно скороченню на 113 смертей на 10 тис. людино-років з усіх причин, на 33 випадки смерті від серцево-судинних захворювань і на 23 випадки смерті від ішемічної хвороби серця.

    Згідно з результатами аналізу, збільшення споживання АЛК на один грам в день (еквівалентно одній столовій ложці олії каноли або 14 грамів масла волоського горіха) було пов'язане з 5% зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань.

    Через те, що дослідження було наглядовим, причинно-наслідковий зв'язок встановити неможливо, кажуть експерти. У той же час використання строгих критеріїв включення в метааналіз і суворе систематичне оцінювання його якості дає змогу припустити, що висновки наукової роботи є надійними.

    Вчені планують провести подальші дослідження, щоб вивчити зв'язок між АЛК і смертністю.

    Нагадаємо, регулярне споживання горіхів кеш’ю значно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також покращує стан здоров’я серця.

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    Теги: продукти хвороби
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    Вчені назвали продукти, які знижують ризик смерті