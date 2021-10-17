Вчені назвали продукти, які знижують ризик смерті

Їсти їх потрібно в міру

Вживання цих продуктів позитивно впливає на серце і кровоносні судини

Вживання поліненасичених жирних кислот омега-3 (альфа-ліноленової кислоти (АЛК), які містяться у в соєвих бобах, горіхах, маслі каноли та у насінні льону, значно знижує ризик смерті від всіх причин, зокрема від хвороб серця і кровоносних судин. Про це пише bmj.com.

Зазначається, що міжнародна група дослідників проаналізувала результати 41 дослідження, опублікованого в період з 1991 по 2021 рік. Загалом в цих дослідженнях взяли участь близько 120 тис. учасників віком від 18 до 98 років, за якими спостерігали від 2 до 32 років.

Після ретельної оцінки кожного дослідження дослідники виявили, що високе споживання АЛК було пов'язано зі зниженням ризику смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця на 10%, 8% і 11% відповідно.

Це еквівалентно скороченню на 113 смертей на 10 тис. людино-років з усіх причин, на 33 випадки смерті від серцево-судинних захворювань і на 23 випадки смерті від ішемічної хвороби серця.

Згідно з результатами аналізу, збільшення споживання АЛК на один грам в день (еквівалентно одній столовій ложці олії каноли або 14 грамів масла волоського горіха) було пов'язане з 5% зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань.

Через те, що дослідження було наглядовим, причинно-наслідковий зв'язок встановити неможливо, кажуть експерти. У той же час використання строгих критеріїв включення в метааналіз і суворе систематичне оцінювання його якості дає змогу припустити, що висновки наукової роботи є надійними.

Вчені планують провести подальші дослідження, щоб вивчити зв'язок між АЛК і смертністю.

Нагадаємо, регулярне споживання горіхів кеш’ю значно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також покращує стан здоров’я серця.

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