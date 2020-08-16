Підвищення буде поступовим: у Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія



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У Мінсоцполітики заявили, що підвищення пенсій має відбуватися поступово

Підвищення пенсій можливе після підвищення заробітної плати

З початку 2020 року розмір середньої пенсії в Україні зріс на 400 гривень. Надалі підвищення пенсій має відбуватися поступово.

Про це розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України, повідомляють «Українські новини».

«У цьому році ми вже основні підвищення провели, на 400 гривень збільшений середній розмір, це 15% підвищення. Якщо ми оцінюємо наскільки велике підвищення чи ні, то варто оцінювати це за двома показниками. Перший – це мінімальний цільовий рівень інфляції, тобто ми вище рівня інфляції, і другий показник – це зростання середньої заробітної плати», – розповів Шамбір.

Також радник міністра розповів, чому не можна з завтрашнього дня підвищити пенсії в два рази.

«Цього не можна робити з завтрашнього дня, вдвічі більше, тому що завтра ви вийдете на ринок, і ще до завтрашнього дня навіть, і вже ціни будуть вище. Повинне бути поступове зростання для того, щоб не зривалися ціни. Для того, щоб поступово перекривати те зростання цін, тоді воно буде природним і не впливатиме, в принципі, на статки пенсіонерів», – розповів він.

За словами Шамбіра, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.

«Чи потрібно підвищувати пенсії? Потрібно. Але в Україні найнижчий рівень середньої заробітної плати, низький рівень в Європі. Зрозуміло, що з заробітної плати йдуть відрахування до Пенсійного фонду, з них сплачується пенсія. Тобто, якщо ми будемо говорити про підвищення пенсії, нам треба починати з підвищення заробітної плати, з наповнення Пенсійного фонду, і потім тоді говорити про підвищення пенсій», – резюмував радник міністра.

Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

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