Українці можуть отримати 10 пенсій за раз: хто ці щасливчики



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Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій

Пенсіонери можуть розраховувати на солідну одноразову допомогу при виході на заслужений відпочинок

Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій. Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію «за вислугою років».

Про це йдеться в статті в газеті «Пенсійний кур'єр», №30 (896).

При цьому також важливо дотримати ряд умов:

на день досягнення пенсійного віку людина працювала в установах і закладах державної або комунальної форми власності;

займана посада давала право на пенсію за вислугою років згідно пунктами з е) по ж) ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення. До цього переліку входить сфера освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також спортсмени і артисти;

страховий стаж становить мінімум 35 років у чоловіків і 30 років - у жінок;

до цього людина не отримував жоден інший вид пенсії.

Важливо пам'ятати, що зміни в закон про отримання 10 місячних пенсій за раз цим категоріям набули чинності 1 жовтня 2011 року. Тому ті українці, які вийшли на пенсію до цієї дати, на таку виплату не можуть розраховувати.

Про право на таку одноразову допомогу йдеться в пункті 7.1 Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

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Джерело: РБК-Україна