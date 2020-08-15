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    Економіка та фінанси

    Українці можуть отримати 10 пенсій за раз: хто ці щасливчики

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    Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій - Українці можуть отримати 10 пенсій за раз: хто ці щасливчики
    Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій

    Пенсіонери можуть розраховувати на солідну одноразову допомогу при виході на заслужений відпочинок

    Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій. Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію «за вислугою років».

    Про це йдеться в статті в газеті «Пенсійний кур'єр», №30 (896).

    При цьому також важливо дотримати ряд умов:

    • на день досягнення пенсійного віку людина працювала в установах і закладах державної або комунальної форми власності;
    • займана посада давала право на пенсію за вислугою років згідно пунктами з е) по ж) ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення. До цього переліку входить сфера освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також спортсмени і артисти;
    • страховий стаж становить мінімум 35 років у чоловіків і 30 років - у жінок;
    • до цього людина не отримував жоден інший вид пенсії.

    Важливо пам'ятати, що зміни в закон про отримання 10 місячних пенсій за раз цим категоріям набули чинності 1 жовтня 2011 року. Тому ті українці, які вийшли на пенсію до цієї дати, на таку виплату не можуть розраховувати.

    Про право на таку одноразову допомогу йдеться в пункті 7.1 Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

    До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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    Джерело: РБК-Україна

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