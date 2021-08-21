Українцям за борги з комуналки будуть блокувати банківські картки: що важливо знати

Як каратимуть населення через борги по комуналці

В Україні за борги з комуналки можуть вимкнути газ і електроенергію. Крім того, постачальник має право подати до суду і потім заарештувати банківські рахунки боржника.

Про це йдеться в законі «Про житлово-комунальні послуги». Водночас вимкнути воду або централізоване опалення українцям не можуть, боржників можуть позбавити тільки електроенергії і газу.

«Якщо сума заборгованості становить понад 120 тис. грн, виконавча служба має право заарештувати нерухомість, може стати приводом для виселення з квартири», – пише «Обозреватель».

Скільки українці заборгували за комуналку?

Українські сім'ї заборгували 24,7 млрд грн за газ, близько 21,5 млрд – за опалення і гарячу воду, ще 7,1 млрд грн – за електроенергію. Крім того, 6,4 млрд грн недоплатили за воду, 5,5 млрд грн – за утримання будинку та прибудинкової території та 1,2 млрд – за вивезення сміття, йдеться в даних Державної служби статистики.

Як ще можуть покарати?

За заборгованість постачальники мають право призначати пеню. Її розмір становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Важливо при цьому зазначити, що закон забороняє штрафувати на суму понад 100% боргу.

Боржників за комуналку залишають без майна. Виконавча служба має право не тільки заарештувати банківські рахунки і списати з них кошти, а й, наприклад, прийти в квартиру боржника, забрати одяг, меблі, техніку і потім виставити її на торги й продати.

В окремих випадках за борги з комуналки можуть забрати і квартиру. Її також продають на торгах, а різницю між боргом з комуналки й вартістю житла повертають боржникам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.