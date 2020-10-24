Українські вина хочуть зрівняти в правах з пивом



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В країнах ЄС натуральні виноградні вина відносять до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв

У країнах ЄС натуральні вина відносять до групи харчових продуктів, а не алкогольних напоїв

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин.

Про це йдеться в законопроєкті, опублікованому на сайті міністерства для обговорення.

Реалізація законопроєкту дозволить виключити з підакцизних товарів натуральні вина без додавання спирту і не маркувати їх марками акцизного податку, а також використовувати малим виробництвам виноробної продукції у виробництві придбані плоди, ягоди, виноград, мед, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

На думку авторів проєкту, абсурдним є той факт, що ставка акцизу для вин становить 0,01 гривню за літр, а акцизна марка коштує 0,19 гривні. Для порівняння, для товарів пивної продукції відсутня вимога нанесення акцизної марки.

Також наголошується, що в країнах ЄС натуральні виноградні вина не підлягають маркуванню акцизними марками, а самі вина відносять до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв.

Як повідомлялося, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.

Нагадаємо, Україна з 2021 року введе нульове мито на вина з ЄС. Такий крок передбачає Угода про асоціацію. Водночас 2020 року імпорт вина в Україну і без цього виріс на 25-30%. Зараз мито на ввезення вина з ЄС становить 0,3-0,4 євро за літр.

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