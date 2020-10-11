Україна запроваджує нульове ввізне мито на вина з ЄС



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Імпорт глобально зростає і Україна не може забезпечити ефективної підтримки своєї винної галузі

На сьогодні складається не найкраща ситуація на виноробному ринку України

З 2021 року буде введено нульове мито на ввезення вина з Євросоюзу згідно із зобов’язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. Про це розповіла директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА), міжнародний консультант ФАО ООН Катерина Звєрєва, повідомляє Інтерфакс-Україна, пише agronews.ua.

«З 2021 року буде введено нульове мито на ввезення вина до України (з країн Європейського Союзу). При цьому на сьогодні складається не найкраща ситуація на виноробному ринку – на 25-30% збільшився імпорт вина до України, у порівнянні з минулим роком», – заявила експертка.

За її словами, наразі мито на ввезення вина з ЄС становить €0,3-0,4 EUR за літр.

З посиланням на дані Держстату Звєрєва зауважила, що минулого року Україна експортувала вина на $11,9 млн. При цьому найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди було поставлено продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина, куди було експортовано вина на $1 млн.

Водночас міжнародний консультант ФАО ООН відзначила, що імпорт вина у 2019 році становив $146,7 млн. Також, в I півріччі 2020 року, за інформацією Держмитслужби, Україна експортувала вина на $6,1 млн. При цьому імпорт становив $67,9 млн.

«За даними статистики ми можемо побачити, що в грошовому вираженні експорт нижче за імпорт в 11 разів. Традиційно найбільшим постачальником вина до України є Італія. За шість місяців цього року Україна завезла італійського вина на $20,7 млн. Друге місце в списку належить Франції ($10,5 млн), третє – Німеччині ($9,9 млн). З інших країн Україна імпортувала вина на $26,7 млн», – повідомила фахівець.

Директор з розвитку УПОА наголосила, що імпорт глобально зростає, проте Україна не може забезпечити ефективної підтримки галузі так, як це робиться в Євросоюзі.

«Наприклад, візьмемо Іспанію – одного з провідних гравців світового ринку вина. Місцеві виноградарі отримують від держави 50% повернення інвестицій у закладки виноградників. І це досить суттєва допомога виноробам уже на початковому етапі, адже такі інвестиції є довгими за термінами окупності. Інший приклад країн, про який говорять українські винороби – це Франція. Минулого року на фінансування виноробної галузі тут виділялося до EUR8 млрд», – розповіла експертка.

За словами Звєрєвої, українські винороби й профільні асоціації говорять, що конкурувати з тими, у кого в пляшці до 70% дотацій, неможливо.

«Тому наші виноградники на сьогодні вирубують, і ситуація для виноробів не дуже сприятлива. Важливо і те, що на старті виноробного бізнесу в країнах ЄС підприємцям або надають пільговий податковий режим, або взагалі впроваджують «податкові канікули» – все це робиться з метою розвитку їхньої справи. Цей досвід варто було б взяти до уваги і Україні, й це стосується не тільки виноробної галузі», – додала фахівець.