«Укрексімбанк» дасть кошти для виплати заборгованості держави перед «зеленими» інвесторами

Станом на 15 березня «зеленим» інвесторам виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу

Державний «Укрексімбанк» в квітні може надати 4 млрд грн кредитних коштів для того, щоб держава скоротила заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику України.

Про це йдеться у планах засідання Регулятора на 1 квітня.

Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), планує 1 квітня підписати відповідну трьохсторонню кредитну угоду між НЕК «Укренерго», Міністерством фінансів та Регулятором.

«Схвалити Договір … (щодо кредиту наданого АТ «Укрексімбанк») про погашення заборгованості ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, що укладений між Міністерством фінансів України та «Укренерго», – йдеться в проекті постанови регулятора.

Також планується схвалити аналогічні договори з АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».

Як повідомляло агентство ExPro, 31 грудня 2020 року «Укренерго» підписало кредитні угоди з трьома держбанками на отримання 10,25 млрд грн. Зокрема, від «Ощадбанку» – на 5 млрд грн, «Укрексімбанку» – на 4 млрд грн, «Укргазбанку» – на 1,25 млрд грн.

ДП «Гарантований покупець» у лютому 2021р, виплатив виробникам зеленої енергії тальки 3,1 млрд грн з 6,25 млрд грн наданих «Ощадбанком» та «Укргазбанком». Понад 3,1 млрд грн було перераховано «Енергоатому».

Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн, які повинні бути виплачені протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.