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Україні треба збільшувати потужності вітроенергетики – «Укренерго»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україні треба збільшувати потужності вітроенергетики – «Укренерго»
фото: 100re.org.ua

В енергосистему треба додавати більше потужностей вітроенергетики – «Укренерго»

Україні треба збільшувати потужності енергетики переважно за рахунок будівництва вітрових електростанцій, а також маневруючих потужностей. Про це повідомив в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт, зазначаючи, що в Україні обсяги сонячної енергетики та вітрової не співставні.

«У нас дійсно є величезний перекос, коли у нас на 10 МВт сонячної генерації працює 1 МВт вітрової генерації», – сказав Брехт.

«Нам необхідно збалансувати ці речі обов'язково, тому що в усіх документах, з якими ми працювали, починаючи від активної фази розвитку відповідного сегменту (вітроенергетики – ред.), завжди було зазначено про певну збалансованість і будівництво, простими словами один до одного», – додав він.

Водночас, керівник компанії підкреслив, що для вирішення питань щодо балансування енергосистеми треба мінімум 1,5 ГВт потужності маневруючих потужностей, з яких 440 МВт буде побудовано в цьому році.

«По суті, ми придбали фактично третину відповідної послуги», – уточнив Брехт.

Також він нагадав, що розподілена зелена генерація допомагала в зменшенні дефіциту потужності енергосистеми протягом 2024 року, коли відбувалися масові обстріли енергетичних об'єктів.

«Їх робота дійсно забезпечувала, як під час минулого року, так і під час цього року, збалансування і забезпечення споживачів електричної енергії надійним, скажімо так, якісним продуктом. Це дійсно факт», – заявив Брехт.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликають народних депутатів України розглянути та проголосувати за законопроєкт №11455, який дозволить прискорити будівництво вітроелектростанції завдяки податковим стимулам.

В Українській вітроенергетичній асоціації заявляють про важливість швидкого будівництва вітроелектростанцій, оскільки вони менш вразливі до обстрілів у порівнянні з іншими видами генерації.

Також інвестори вважають, що будівництво ВЕС дозволить покращити енергозабезпечення підприємств військового призначення і це покращить обороноздатність країни.

Теги: будівництво Укренерго альтернативна енергетика енергетика

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