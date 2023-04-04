Арештований митрополит Павло зробив заяву

Митрополит має намір довести свою невинуватість

Заарештований колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло назвав кримінальну справу проти нього спробою усунути його від керівництва. Про це повідомили у пресслужбі московської церкви.

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«Митрополит Павло вважає, що кримінальне провадження щодо нього сфабриковане та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації», – сказано в заяві.

Митрополит також має намір співпрацювати зі слідством, щоб довести свою невинуватість. «Право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому сподіваємося на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні», – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.