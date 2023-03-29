Несправні комплекси для охорони Кримського мосту: суд арештував полковника Росгвардії

У Волкова вдома та у службовому кабінеті провели обшуки

У Росгвардії розкрили схему постачання несправної зброї на 400 млн рублів. Про це повідомив голова думського комітету з інформполітики Олександр Хінштейн у своєму Telegram-каналі.

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«Затримано першого фігуранта корупційного скандалу: начальник відділу Морського управління Росгвардії полковник Сергій Волков. З'ясувалося, що посадові особи відомства організували постачання неякісного та несправного озброєння за свідомо завищеними цінами», – йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про масштабну корупційну схему з поставками неякісної апаратури для боротьби з безпілотниками в районі Кримського мосту.

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Зазначається, що збитки бюджету склали 400 млн рублів. У Волкова вдома та у службовому кабінеті провели обшуки. Полковника заарештували на 48 години.

Порушено кримінальну справу за фактом перевищення посадовими повноваженнями.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

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У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.