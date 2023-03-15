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Прославляла Путіна й Росію: мешканці Закарпаття загрожує до п'яти років за ґратами

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прославляла Путіна й Росію: мешканці Закарпаття загрожує до п'яти років за ґратами
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Російські бойовики, на переконання жінки, «звільняють» населені пункти та забезпечують населення гуманітарною допомогою

На Закарпатті судитимуть місцеву жительку селища Солотвино, яка публічно виправдовувала агресію Росії проти України. Їй може загрожувати до п'яти років за ґратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, жінка на своїй сторінці в одній із соцмереж поширювала дописи антиукраїнського спрямування з популярними тезами російської пропаганди.

Зокрема обвинувачена називала війну «спеціальною військовою операцією», прославляла президента країни-агресорки Володимира Путіна й представників псевдоутворення ДНР. Російські бойовики, на переконання жінки, «звільняють» населені пункти та забезпечують населення гуманітарною допомогою.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жительки Закарпаття, якій передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк із можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовиця з Харкова наводила ракети на пункти гуманітарки, за що отримала вирок. Суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше вирок отримав колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму.

До слова, жителька Києва здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових, за що отримала вісім років позбавлення волі.

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Теги: Закарпаття суд

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