«Укрлендфармінг» Бахматюка визнаний однією з найінноваційніших компаній України



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Укладачі рейтингу відзначають, що «Укрлендфармінг» - найбільший український агропромисловий холдинг

Серед безлічі інновацій, впроваджених компанією за останні роки, особливо відзначено виробництво «мармурової» яловичини - продукту, що має дуже високий експортний потенціал

«Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка визнаний однією з найінноваційніших компаній України в рейтингу видання «Власть денег».

Серед безлічі інновацій, впроваджених компанією за останні роки, особливо відзначено виробництво «мармурової» яловичини - продукту, що має дуже високий експортний потенціал.

При відборі компаній головним критерієм була наявність не тільки інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізованих інновацій у виробничій технології, продукції, що випускається або послуги, що надаються. Також враховувалися роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій, вкладених в інноваційні проекти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу і міжнародного авторитету України.



При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів. У топ-20 представлені найбільш інноваційні компанії України в алфавітному порядку, без ранжирування за номерами. Крім «Укрлендфармінг» до рейтингу увійшли такі компанії як - Vodafone Україна, ДТЕК ВДЕ, Богдан Моторс, Masterсard - САН ІнБев Україна та інші.



Укладачі рейтингу відзначають, що «Укрлендфармінг» - найбільший український агропромисловий холдинг за обсягом земельного банку і виробництва яєць, серед безлічі інновацій примітний виробництвом «мармурової» яловичини - продукту, що має дуже високий експортний потенціал.

Хоча поголів'я м'ясної великої рогатої худоби в цілому в країні істотно знижується, «Укрлендфармінг» його нарощує. Для досягнення таких показників не один рік пішов на те, щоб вивчити досвід застосування нових технологій вирощування великої рогатої худоби в інших країнах і створити такі ж умови в Україні.

Сьогодні рентабельність кращих м'ясних ферм «Укрлендфармінг» становить близько 20%. Це досить високий показник. М'ясні породи, які вирощує «Укрлендфармінг», стають джерелом «мармурової» яловичини, яка високо цінується у всьому світі. Головні ринки збуту цієї продукції - країни Близького Сходу і Північної Африки.

«Укрлендфармінг» планує нарощувати поголів'я м'ясного стада і, відповідно, збільшувати випуск продукції.