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    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» підвищить зарплати листоношам

    • Розсилка
    «Укрпошта» підвищить зарплати листоношам

    Підвищення заробітних плат з 1 квітня – на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень

    «Укрпошта» підвищить посадові оклади листоношам і начальникам сільських відділень в два етапи – з 1 квітня та 1 липня.

    Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

    «Підвищення заробітних плат з 1 квітня – на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість», – повідомляє компанія.

    За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для понад 37 тис співробітників «Укрпошти» буде збільшена оплата праці. Збільшені посадові оклади отримають близько 29 тис листонош і майже 8,5 тис начальників сільських поштових відділень.

    Компанія нагадує, що з 1 січня 2019 року «Укрпошта» вже підвищила посадові оклади операторів і начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів. 

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