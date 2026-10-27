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«Укрзалізниця» заходить у мертву тарифну спіраль»: Федерація металургів закликала зупинити нове підвищення тарифів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» заходить у мертву тарифну спіраль»: Федерація металургів закликала зупинити нове підвищення тарифів
Федерація металургів закликає переглянути тарифну політику «Укрзалізниці»
фото: glavcom.ua

Ще +15% до тарифів «Укрзалізниці» можуть знищити вантажну базу та вдарити по бюджету – Федерація металургів

Подальше підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» може прискорити падіння перевезень, зупинку промислових підприємств і погіршити фінансовий стан самої компанії. Про це заявили у Федерації металургів, закликавши відмовитися від нового підвищення тарифів та повернути їх до рівня початку 2026 року.

У Федерації описують нинішню модель як «мертву спіраль»: більшість витрат «Укрзалізниці» залишаються фіксованими, а коли вантажів стає менше через війну, блокаду портів і скорочення виробництва, ці витрати перекладають на тих клієнтів, які ще продовжують перевозити продукцію.

У результаті тариф зростає, підприємства скорочують відвантаження, вантажна база «Укрзалізниці» падає ще більше, і виникає потреба в новому підвищенні.

З 1 серпня 2026 року вантажні тарифи вже зросли на 30%. З січня 2027 року планується підвищення ще на 15%. У Федерації наголошують, що в сукупності це означає майже 50% зростання за п'ять місяців для підприємств, які одночасно втратили нормальну морську логістику та працюють під обстрілами.

«Ми не проти «Укрзалізниці». Ми за те, щоб вона вистояла, не знищивши своїх клієнтів», – наголошують у Федерації.

За їхніми оцінками, для беззбиткової роботи «Укрзалізниці» необхідно перевозити близько 200 млн тонн вантажів на рік. Водночас прогноз на 2026 рік уже скоротився з приблизно 160 млн до 130 млн тонн. Для порівняння, у 2021 році залізниця перевезла 314 млн тонн.

У Федерації посилаються також на розрахунки ДП «Укрпромзовнішекспертиза», згідно з якими підвищення тарифів на 37% може скоротити вантажну базу «Укрзалізниці» на 27 млн тонн на рік. Потенційні втрати для економіки оцінюються у 96 млрд грн ВВП, $2,4 млрд валютної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень щороку.

Для металургії наслідки вже стали практичними. Через блокаду портів і серпневе підвищення тарифів вартість залізничного перевезення чавуну та сировини для його виробництва зросла з $30 до $68 на тонну готової продукції. Альтернативна логістика через порти сусідніх країн додає ще близько $46 на тонну чавуну. У Федерації попереджають: якщо ситуація не зміниться, у 2027 році вантажна база «Укрзалізниці» може скоротитися приблизно до 120 млн тонн.

Окремою системною проблемою металурги називають крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента. За їхніми даними, збитки пасажирських перевезень становили близько 20 млрд грн у 2025 році та можуть перевищити 25 млрд грн у 2026-му.

У Федерації вважають, що ці витрати мають фінансуватися з держбюджету за європейською моделлю PSO, а не перекладатися на вантажовідправників. «Держава має усвідомити, що тарифне підвищення коштує бюджету дорожче, ніж пряма підтримка «Укрзалізниці», – зазначають у Федерації.

Серед запропонованих рішень – повернення тарифів до рівня 1 січня 2026 року, повне бюджетне фінансування пасажирських перевезень, а також залучення коштів ЄС, ЄБРР, ЄІБ, Світового банку та інших партнерів на відновлення інфраструктури, локомотивів і вагонів.

Окремо Федерація пропонує запровадити пільгові тарифи для підприємств у зоні 150–200 км від фронту та пріоритетний пропуск критичного металургійного експорту через західний кордон.

«Ми самі добиваємо власних експортерів замість того, щоб їх рятувати», – резюмували у Федерації металургів.

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Теги: перевезення фінансування залізниця Укрзалізниця тарифи

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