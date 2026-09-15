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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення
Нове підвищення тарифів лише прискорить перехід вантажів з «Укрзалізниці» на автотранспорт, зазначає Каленков
фото: depositphotos.com

Укрзалізниця потребує PSO для пасажирських перевезень і «залізничний Рамштайн» – Каленков

Подальше підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» не вирішить її фінансових проблем, а лише прискорить відтік вантажів на автотранспорт і погіршить становище промисловості. Водночас запровадження PSO для пасажирських перевезень, законопроєкт якого вже подано у Верховну Раду, є правильним кроком, який дозволить прибрати частину навантаження з вантажного сегмента. Про це заявив президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков на засідання профільного підкомітету Верховної Ради з питань залізничного транспорту.

За його словами, запровадження PSO для пасажирських перевезень дозволить сформувати механізм, за яким держава замовлятиме в «Укрзалізниці» міжміські, приміські та міжнародні пасажирські перевезення і компенсуватиме різницю між реальною вартістю послуги та тарифом для пасажира.

«Цей підхід правильний, і відповідає європейській практиці. Якщо держава вирішує, що вартість квитків буде нижчою за собівартість перевезення, різницю має компенсувати держава через бюджет», – зазначив він.

Другим питанням стало фінансове становище «Укрзалізниці» після підвищення вантажних тарифів на 30% з серпня. За словами Каленкова, вантажопотік очікувано скорочується, а додатково на нього тисне майже повне закриття морського коридору. На цьому тлі нове підвищення тарифів – помилкове рішення.

«Це дорога в нікуди. Якщо знову підвищувати тарифи, підприємства ще більше переходитимуть на автотранспорт», – заявив Каленков. І підкреслив, що навіть до останнього підвищення українські залізничні тарифи були вищими, ніж у Польщі, Словаччині та низці інших європейських країн.

За його словами, проблеми «Укрзалізниці» потрібно вирішувати не за рахунок нового навантаження на вантажовідправників, а через окремі інструменти державної транспортної та промислової політики.

Серед можливих рішень Каленков назвав залучення цільового фінансування для «Укрзалізниці», відновлення «коридорів солідарності» для українських вантажів, а також створення так званого «залізничного Рамштайну» – йдеться про окремий координаційний формат з міжнародними партнерами, який дозволив би централізовано залучати для «Укрзалізниці» локомотиви, запчастини та іншу необхідну допомогу від кількох країн одночасно.

Каленков зазначив, що ці пропозиції були озвучені на засіданні та отримали підтримку представників Міністерства інфраструктури. За його словами, бізнес також закликав депутатів звернутися з відповідними пропозиціями до Кабінету Міністрів.

Раніше Всеукраїнська аграрна рада та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» закликали прем’єр-міністра Сергія Корецького відтермінувати підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення. В аграрному секторі заявляють, що рішення уряду ухвалюється у критичний момент, і воно може поглибити збитки виробників, скоротити експорт і погіршити ситуацію в економіці.

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Теги: тарифи бюджет перевезення Укрзалізниця

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