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Росіяни атакували залізничне підприємство у Запоріжжі: постраждали понад 10 людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували залізничне підприємство у Запоріжжі: постраждали понад 10 людей
Рятувальни прибули на місце удару
фото: ДСНС

Троє працівників отримали досить тяжкі поранення, однак загрози їхньому життю немає

Російські війська завдали удару по підприємству в Запоріжжі, яке продовжувало працювати попри війну. Внаслідок атаки поранення отримали понад десять працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

«Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах», – повідомив Перцовський.

За його словами, троє працівників зазнали досить тяжких поранень. Водночас медики повідомили, що їхній стан не є критичним для життя.

«Маємо 3 досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Представники компанії перебувають на місці та у лікарнях, куди доправили постраждалих працівників. «На місці в лікарнях поруч - наші колеги, щоб надати всю необхідну допомогу. Вдячні Запорізькій ОВА за підтримку», – додав Перцовський.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди.

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Теги: залізниця Запоріжжя

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