Дії уряду завдали громадам більшої шкоди, ніж агресор. Асоціація міст зробила жорстку заяву

У зверненні сільські, селищні та міські голови наголошують, що обмеження платежів фактично позбавляють їх виконувати свої основні функції

Асоціація міст України (АМУ) закликала прем'єр-міністра негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт. Йдеться, зокрема, про закупівлю пального для автомобілів екстреної допомоги, ремонт пошкодженої обстрілами інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, забезпечення роботи медичних, освітніх і соціальних закладів.

«Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у зверненні Асоціації міст України.

У зверненні сільські, селищні та міські голови наголошують, що обмеження платежів фактично позбавляють органи місцевого самоврядування можливості виконувати свої основні функції, забезпечувати безперервну роботу комунальних служб і готувати громади до зимового періоду в умовах російських атак.

За даними АМУ, з 9 вересня 2026 року громади не можуть проводити платежі навіть за наявності коштів на рахунках у випадках, коли вони відповідають вимогам постанови Кабінету міністрів №590. Обмеження торкнулися витрат на пальне для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів, а також оплати робіт та обладнання для медичних, освітніх і соціальних установ.

Особливе занепокоєння Асоціації викликає блокування фінансування підготовки до опалювального сезону та реалізації планів стійкості. Через неможливість здійснювати розрахунки громади не можуть належним чином готувати пункти незламності, ремонтувати пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

Окремою проблемою є нарахування штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки з підприємствами. Через відсутність офіційного рішення про врегулювання ситуації громади продовжують накопичувати заборгованість, а постачальники нараховують пеню за прострочення платежів.

«Правління Асоціації міст України закликало Премʼєр-Міністра України зупинити нарахування штрафних санкцій на громади за непогашення кредитів і невчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування розрахунків, а також ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, чиї дії або бездіяльність зупинили роботу всіх комунальних служб країни», - йдеться у зверненні.