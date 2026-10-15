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Уряд виконав свою частину умов, від яких залежить отримання міжнародної допомоги

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Уряд виконав свою частину умов, від яких залежить отримання міжнародної допомоги
Корецький заявив про прогрес у виконанні домовленостей України з міжнародними партнерами
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Подальше надходження коштів залежить також від рішень Верховної Ради

Кабінет міністрів України завершив виконання своєї частини зобов'язань, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році. Усі відповідні постанови, розпорядження та регламентні документи уряд ухвалив до 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає «Главком».

Наступним кроком стане подання відповідних запитів до Європейської комісії. Після цього необхідно пройти обов'язкові процедури погодження з державами-членами Європейського Союзу. Лише після завершення цих етапів Україна зможе очікувати на надходження коштів.

Аналогічні процедури передбачені й у співпраці з міжнародними партнерами за межами ЄС.

Очільник уряду наголосив, що Кабмін намагається прискорити проходження кожного з етапів. Корецький також зазначив, що цього тижня Верховна Рада підтримала низку важливих законопроєктів у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом та інших механізмів міжнародної підтримки.

Водночас ухвалені парламентом рішення становлять лише частину зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Тому наступні пленарні тижні Ради залишатимуться важливими для отримання фінансової допомоги в повному обсязі.

Прем'єр-міністр подякував народним депутатам за підтримку необхідних законопроєктів і запевнив у готовності уряду до подальшої співпраці з парламентом.

Нагадаємо, 15 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Рішення підтримали 252 народні депутати.

Документ передбачає запровадження ПДВ на міжнародні онлайн-покупки вартістю до €150, які раніше користувалися податковою пільгою. Нараховувати та сплачувати податок мають електронні платформи. Водночас некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ.

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Теги: Верховна Рада МВФ Європейський Союз Сергій Корецький міністр уряд Україна Кабмін фінансування

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