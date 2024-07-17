Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії спричинить нові проблеми на енергоринку – ексміністерка

Буславець підкреслила, що об’єднання двох тарифів буде критичною помилкою, яка завдасть шкоди промисловості, та серйозно погіршить економічну кризу в Україні

Уніфікація тарифу на розподіл призведе до зупинки підприємств та зростання соціальної напруги – ексміністерка енергетики

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії, яку ініціює Міністерство енергетики та НКРЕКП – це пряме субсидування споживачів за рахунок великих підприємств, яке створить нові проблеми на енергоринку, зокрема – призведе до зупинки підприємств та росту соціальної напруги. Про це заявила ексміністерка енергетики Ольга Буславець під час наради щодо ініціативи НКРЕКП про скасовування поділу споживачів електроенергії на 1 та 2 класи напруги, яку організували у Федерації роботодавців.

«Ініціатива знизити навантаження на державні підприємства – це пряме субсидування одних за рахунок інших. Тобто, ми і у новій моделі все ніяк від субсидування не підемо. Все щось вигадуємо, якісь нові проблеми, на цьому і так спотвореному ринку», – зауважила Буславець.

Вона підкреслила, що об’єднання двох тарифів буде критичною помилкою, яка завдасть шкоди промисловості, та серйозно погіршить економічну кризу в Україні.

«Ми живемо в умовах війни. І зараз йде мова про руйнування нашої економіки в угоду лише однієї компанії, якій не вистачило грошей від підвищення тарифів для населення. Передусім владі потрібно думати, як зберегти курку, яка несе золоті яйця – у вигляді податків, робочих місць та валютної виручки у країну», – наголосила ексміністерка.

За її словами, те, що промисловість в Україні досі намагається працювати, навіть при тому, що вартість електричної енергії останнім часом критично зросла – це вже диво. Але уніфікація тарифу на розподіл для енергоємних підприємств стане загибеллю.

«Зараз влада і регулятор мають створювати сприятливі умови для бізнесу та розвитку промисловості. Так, нам поки допомагають коштами. Але ми повинні в першу чергу розраховувати на власну економіку. А велика промисловість – це великий сектор, на який спирається ця економіка. І якщо такими рішеннями ви хочете довести до економічних проблем, соціальних проблем та зупинки підприємств, – то ціль буде досягнута», – резюмувала Буславець.

Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови «Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)». Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

У свою чергу експерт з програми «Енергетика» аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп заявив, що уніфікація тарифу суперечить принципам європейської політики та регулювання, які Україна зобов’язана імплементувати, та здоровій логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.