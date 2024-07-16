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Перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт
Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу
фото: depositphotos.com

Відмова від розділеного тарифу на розподіл електроенергії зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт

Перехід на єдиний тариф на розподіл електроенергії нанесе шкоду українській економіці та євроінтеграції України. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Промислові і побутові споживачі на загал платять різну ціну за розподіл електроенергії. Цьому є економічне обґрунтування, але регулятор виступив за перехід на єдиний тариф. Проблема у тому, що таке рішення зашкодило б економіці і євроінтеграції України», – написав він.

Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу. Він додав, що зараз діє два тарифи на розподіл електроенергії – для 1-го класу напруги та 2-го. Перший діє для великої промисловості, яка споживає багато електроенергії, а другий для всіх інших.

Тариф на розподіл для першого класу нижчий, ніж для другого. При поставці електроенергії 1-му класу у мережах менші втрати: що вища напруга у мережі, то нижчі втрати у ній і навпаки. За 2023 року втрати у мережах першого класу напруги становили 4,13 %, а другого – 7,14%.

«Отже, тарифи розраховуються, виходячи із витрат на розподіл електроенергії за класами та обсягів цього розподілу. Це означає, що споживач за кожним класом напруги повинен покрити витрати, пов’язані із цим розподілом. А кількість споживачів першого класу незрівнянно менша, ніж споживачів другого класу», – підкреслив Прокіп.

Раніше повідомлялося, що якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.

Теги: тарифи бізнес Україна енергетика електроенергія

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