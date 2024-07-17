Головна Світ Політика
search button user button menu button

Греція планує передати 32 винищувачі F-16 Україні – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Греція планує передати 32 винищувачі F-16 Україні – ЗМІ
Греція хоче вивести з експлуатації 32 старих винищувачі
фото з відкритих джерел

Літаки будуть продані США, де їх можуть модернізувати і передати Україні

Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела.

В обмін комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. ВПС Греції також планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Один із представників ВПС Греції зазначив, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. За його словами, має бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами.

Зазначимо, Греція – одна з країн, що має найбільшу кількість F-16. З усіх 154 цих винищувачів в її арсеналі, 154 перебувають в бойовому стані, ще 39 використовуються для тренувальних місій. Як раніше повідомляли ЗМІ, Греція наразі проводить модернізацію всієї своєї авіації.

Раніше, у квітні, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. 

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.

Читайте також:

Теги: Греція Україна F-16 літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан закликав до відновлення відносин із Росією
Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії
Вчора, 09:39
Зеленський подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому
Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським
13 липня, 17:26
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії
Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька
29 червня, 19:13
Через окупацію лівого берега Херсонщини аграрії почали масово вирощувати баштанні майже в усіх регіонах України
Розпочинається сезон кавунів. Глава Держспоживслужби пояснив небезпеку
27 червня, 16:59
Стосовно вцілілого житла, яке у багатьох українців просто було відібрано окупантами, наразі немає визнаного міжнародними організаціями правового механізму компенсацій
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
26 червня, 15:51
Орбан переконує, що Росію можна перемогти ціною сотень тисяч життів, але питання полягає в тому, чи стане Україна країною НАТО
Участь НАТО у захисті України: Орбан зробив нову заяву
21 червня, 14:32
Бійці внутрішніх військ стоять в оточенні на Інститутській, що поблизу Майдану Незалежності. Ніч на середу, 11 грудня 2013 року
Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан
20 червня, 16:43
Саміт миру у Швейцарії завершився заявами лідерів країн і підписанням спільного комюніке
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
17 червня, 18:01

Політика

Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї
Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї
Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України
Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України
Суд визнав винним у корупції сенатора США
Суд визнав винним у корупції сенатора США
Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН
Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
20K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
7065
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6715
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
6157
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua