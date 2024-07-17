Греція планує передати 32 винищувачі F-16 Україні – ЗМІ

Літаки будуть продані США, де їх можуть модернізувати і передати Україні

Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела.

В обмін комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. ВПС Греції також планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Один із представників ВПС Греції зазначив, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. За його словами, має бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами.

Зазначимо, Греція – одна з країн, що має найбільшу кількість F-16. З усіх 154 цих винищувачів в її арсеналі, 154 перебувають в бойовому стані, ще 39 використовуються для тренувальних місій. Як раніше повідомляли ЗМІ, Греція наразі проводить модернізацію всієї своєї авіації.

Раніше, у квітні, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.