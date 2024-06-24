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Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
У селі Вітине Сакського району спалахнула пожежа
фото: «Крымский ветер»

Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів

У декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця. На Євро-2024 завершилися змагання в групі А. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи в Криму

У неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

До того ж, за даними мешканців Криму, у селі Молочне в Євпаторійському районі горять поле та військова частина.

Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла».

Хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася.

«Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших евакуйовани жителів додому», – заявив Нетаньягу.

Він зазначив, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи, але пообіцяв, що Ізраїль розв’яже проблему «іншим способом», якщо буде необхідно.

На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ

Унаслідок ракетної атаки на Київщину в ніч на 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. Уламками також пошкоджено корпуси лікарні та пошкоджено 28 автомобілів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Крім того, пошкоджено 13 будівель, серед яких комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Розвідка спрогнозувала, якою буде ситуація на сході

Ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але «Армагеддону не буде». Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Philadelphia Inquirer.

У відповідь на запитання, чи здатні українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході України, Буданов зазначив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб мінімізувати успіхи армії РФ там і не допустити захоплення ще більшої кількості українських територій.

«Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане», – сказав він.

Водночас від відповіді на питання, чи зможе Україна втримати місто Часів Яр на Донеччині, керівник ГУР утримався.

Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу

На Євро-2024 завершилися змагання в групі А. Збірна Німеччини зіграла внічию зі Швейцарією в третьому турі Євро-2024 з футболу та стала переможцем групи А. Водночас у паралельному матчі Угорщина вирвала третє місце в групі, а Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Швейцарія відкрила рахунок на 28-й хвилині. Вирішальний епізод поєдинку та всієї групи А стався на першій з чотирьох компенсованих хвилин. Форвард Ніклас Фюллкруг, який вийшов на заміну в другому таймі, врятував німецьку команду. Німеччина завдяки голу Фюллкруга завершила груповий раунд першою у групі А. Швейцарці пробиваються до 1/8 фіналу з другої сходинки.

Угорщина здобула перемогу у матчі проти Шотландії на 90+10 хвилині – замкнув контратаку після пасу Рональда Шалаї. Із трьома очками угорці претендуватимуть на вихід у плей-оф як одне з найкращих третіх місць. Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Теги: Німеччина міністр Ізраїль армія війна Шотландія Угорщина Україна Telegram Беньямін Нетаньягу ХАМАС місто Кирило Буданов наступ росіяни Місяць Часів Яр

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