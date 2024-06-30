Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару

Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження, КАБ поцілив в одну із автівок

За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина

Ворог завдав авіаційного удару по території відділення «Нової пошти» в Харкові. В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробночо-складські будівлі та медичний заклад. Про це інформує ДСНС України.

За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина.

Восьмимісячне немовля вибуховою хвилею відкинуло на тротуар, — начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко про удар росіян.



Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження. КАБ поцілив в одну із автівок.



Відео: Нацполіція pic.twitter.com/hJ1wap5nkn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024

О 18 : 00 пожежа ліквідована.

У Харкові після удару русні по відділенню НП продовжується пошук 7 людей, які не виходять на зв'язок. pic.twitter.com/OJ22l9If4X — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024

У «Новій пошті» повідомили, що під час удару по терміналу у Харкові всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення та водіїв вантажівок.

Восьмимісячне немовля вибуховою хвилею відкинуло на тротуар, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження. КАБ поцілив в одну із автівок.

У момент удару поруч були інші водії, а в самому приміщенні «Нової пошти» – близько дев’яти людей.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи.

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.