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Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару
Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження, КАБ поцілив в одну із автівок
фото: Олег Синєгубов/Telegram

За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина

Ворог завдав авіаційного удару по території відділення «Нової пошти» в Харкові. В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробночо-складські будівлі та медичний заклад. Про це інформує ДСНС України.

Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару фото 1

За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина.

О 18 : 00 пожежа ліквідована.

У «Новій пошті» повідомили, що під час удару по терміналу у Харкові всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення та водіїв вантажівок.

Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару фото 2

Восьмимісячне немовля вибуховою хвилею відкинуло на тротуар, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження. КАБ поцілив в одну із автівок.

Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару фото 3

У момент удару поруч були інші водії, а в самому приміщенні «Нової пошти» – близько дев’яти людей.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи. 

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.

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Теги: пожежа окупанти вантажівки немовля населення відео дитина

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