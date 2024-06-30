Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару
За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина
Ворог завдав авіаційного удару по території відділення «Нової пошти» в Харкові. В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробночо-складські будівлі та медичний заклад. Про це інформує ДСНС України.
За попередніми даними, одна людина загинула та 10 постраждали, з них одна 8-місячна дитина.
Восьмимісячне немовля вибуховою хвилею відкинуло на тротуар, — начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко про удар росіян.
Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження. КАБ поцілив в одну із автівок.
Відео: Нацполіція pic.twitter.com/hJ1wap5nkn
О 18 : 00 пожежа ліквідована.
У Харкові після удару русні по відділенню НП продовжується пошук 7 людей, які не виходять на зв'язок. pic.twitter.com/OJ22l9If4X— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024
У «Новій пошті» повідомили, що під час удару по терміналу у Харкові всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення та водіїв вантажівок.
Восьмимісячне немовля вибуховою хвилею відкинуло на тротуар, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження. КАБ поцілив в одну із автівок.
У момент удару поруч були інші водії, а в самому приміщенні «Нової пошти» – близько дев’яти людей.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи.
Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.
Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.
До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.
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