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Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок
Європейська рада на саміті у Брюсселі у 2022 році надала Україні статус кандидата в ЄС
фото: з відкритих джерел

Посли ЄС вже погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови

Сьогодні 20 червня Парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що після голосування Нідерландів у ЄС усунули останню перешкоду для офіційного відкриття перемовин.

Раніше новий ультраправий уряд Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром Діком Схоофом заявив, що підтримає обидві країни на шляху до вступу, однак рішення потребувало офіційного схвалення парламенту.

Нагадаємо, Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

«Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами», – сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.

Читайте також: Вступ України до ЄС: голова Європарламенту зробила заяву 
Теги: Україна парламент Ольга Стефанішина Європейський союз Нідерланди

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