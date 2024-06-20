«Не збираємося втручатись»: Аргентина відмовляється надавати військову допомогу Україні

Хоч Аргентина приєдналася до групи Рамштайн, вона зосередиться винятково на гуманітарній допомозі та сприянні в розмінуванні територій

Уряд Аргентини не надсилатиме військову допомогу Києву, заявив представник президента цієї країни Мануель Адорні. Про це пише Іnfobae.

Речник президента Аргентини Мануель Адорні виключив «надання будь-якої військової підтримки», відповідаючи на пресконференції на запитання про стурбованість Росії, яка говорила про «розчарування» і попередила, що надання військової техніки буде розцінено як «ворожий» акт.

«Ми не надаватимемо жодної військової допомоги. Так, звичайно, ми будемо пропонувати гуманітарну підтримку, матеріально-технічну підтримку в гуманітарних питаннях і те, що називається розмінуванням території. Але ми не збираємося втручатися будь-яким чином у військовому конфлікт», – сказав Адорні.

Як пише видання, президент Аргентини Хав'єр Мілей надав «максимальну підтримку» українському президенту Володимиру Зеленському під час Глобального саміту миру, на якому він побував минулої суботи у Швейцарії. Напередодні Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України, очолюваної США, до складу якої входять ще 54 країни, які координують військову та гуманітарну допомогу Україні. Це перша країна в Латинській Америці, яка стала частиною групи Рамштайн.

Як повідомило видання, міністр оборони Аргентини Луїс Петрі також зустрівся минулої п’ятниці зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим. До слова, 18 квітня Аргентина подала запит на отримання статусу «глобального партнера» НАТО, роль, яку досі відіграє лише Колумбія в Латинській Америці.

Раніше стало відомо, що Президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав план щодо передачі Україні п’яти винищувачів Super Etendard, які були законсервовані через ембарго Великої Британії. Участь Франції є ключовою у питанні передачі літаків Україні та подолання британського ембарго, тому аргентинські чиновники вже кілька тижнів працюють над тим, аби досягти прогресу в цьому кроці. У процесі також беруть участь США і НАТО.