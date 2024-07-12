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Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини
Ворог просунувся біля Воздвиженки
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки, що на Донеччині

Окупанти просунулися на Покровському напрямку. Про це свідчать оновлені мапи ресурсу deepstate.

Аналітики зазначають, що ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки, що на Донеччині.

Нагадаємо, що уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення, повідомляє ABC.

Також Австралія надасть «невелику кількість» персоналу для нового командування НАТО для України. Воно складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, найбільшим на сьогодні є пакет військової допомоги для України від уряду Швеції, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон ($1,3 млрд).

Як повідомлялося, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.

До слова, лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

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Теги: росія окупанти війна Донеччина Донецьк Україна

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