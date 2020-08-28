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    Економіка та фінанси

    Кому з 1 вересня чекати на підвищену пенсію

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    Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів - Кому з 1 вересня чекати на підвищену пенсію
    Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів

    Пощастить лише одній категорії пенсіонерів

    Частина пенсіонерів отримають підвищені виплати вже з 1 вересня.

    Докладніше про це рішення уряду розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник міністра соцполітики Микола Шамбір.

    Шамбір зазначив, що підвищення пенсій відбуватиметься паралельно з підвищенням мінімальних зарплат.

    За його словами, підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

    «У вересні мінімальну пенсію для 65-річних також вже підвищено. Це (підвищення мінімальної заробітної плати - ред.) стане ресурсом для пенсійного фонду», - заявив Шамбір.

    За його словами, через це підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде.

    «Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб в наступному році повністю охопити всіх питанням індексації», – додав Шамбір.

    Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

    Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

    До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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