Рада схвалила законопроєкт, що дозволить отримати транш від Євросоюзу



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«За» схвалення ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором - проголосували 248 народних депутатів

Законопроєкт дозволить отримати від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро

Верховна Рада 25 серпня проголосувала за законопроєкт, що дозволить отримати від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.

«За» схвалення ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором - проголосували 248 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Зокрема, ЄС висунув наступні умови:

управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;

реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;

запровадження IT-рішень;

реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;

продовження реформи державної служби;

покращення бізнес-клімату;

продовження розширення повноважень приватних виконавців;

питання післясудового врегулювання спорів;

поетапна ліквідація існуючої Державної фіскальної служби;

секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки. Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.