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Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
Наступний етап розподілу додаткових 33,4 млрд грн ґрунтується на фактичних надходженнях ПДФО до місцевих бюджетів
фото з відкритих джерел

Розподіл коштів базуватиметься на фактичних надходженнях до місцевих бюджетів земельного податку, податку на нерухомість та єдиного податку

Кабмін затвердив механізм розподілу додаткових 33,4 млрд грн для громад. Про це повідомив нардеп Віталій Безгін.

Як зазначив нардеп Безгін, перший етап охоплює:

  1. місцеві бюджети (за винятком бюджету міста Києва), що належать до районів, зазначених у переліку Мінреінтеграції як зони бойових дій або тимчасово окуповані РФ. Розподіл коштів базуватиметься на фактичних надходженнях до місцевих бюджетів земельного податку, податку на нерухомість (крім земельної ділянки) та єдиного податку станом на 1 січня 2024 року;
  2. місцеві бюджети, для яких законом про держбюджет на 2024 рік передбачено додаткову дотацію, індексовану на зростання мінімальної заробітної плати;
  3. місцеві бюджети (крім бюджету міста Києва), що у 2023 році не отримували податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від доходів з військовослужбовців, з урахуванням фактичних надходжень у 2023 році до місцевих бюджетів ПДФО (крім ПДФО від доходів військовослужбовців).

Натомість другий етап передбачає квартальний перерозподіл між місцевими бюджетами (за винятком бюджету міста Києва), ґрунтуючись на фактичних надходженнях ПДФО до місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

До слова, на засіданні Кабінет міністрів України затвердив перерозподілено 3,3 млрд грн додаткової дотації для громад на утримання шкіл і лікарень у наступному році.

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Теги: Кабмін бюджет місцева влада громада уряд

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