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Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Новий пакет допомоги Україні від Латвії, Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича. «Главком» склав добірку новин 11 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Новий пакет допомоги Україні від Латвії

Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоди про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів. Зокрема, до нового пакета ввійшли:

  • гаубиці;
  • боєприпаси;
  • протитанкову зброю;
  • гелікоптери;
  • дрони;
  • пристрої зв'язку;
  • екіпірування.

НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн

Правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією «Укренерго». Її вартість склала понад 716 млн гривень.

Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Натомість Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Кабінету міністрів.

США розширили санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс. Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ «Державна авіакомпанія «224-й окремий авіаційний загін» Володимира Міхейчика.

Суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича

Правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР.

Як зазначається, в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

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Теги: війна мобілізація Кабмін Латвія НАБУ

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