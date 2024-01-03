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Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини
Рашисти зруйнували школу в Основ'янському районі Харкова
фото з відкритих джерел

За добу через російську агресію на Херсонщині одна людина дістала поранення

Окупанти атакували минулої ночі 10 областей. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Кіровоградщина

Уночі збили 2 ворожі дрони та 1 ракету. Постраждалі та руйнування відсутні. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (5 вибухів). Ворог обстріляв Сновську громаду Корюківського району із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Свеської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади.

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 домогосподарств, автомобіль, мережу ЛЕП.

Запорізька область

Окупанти гатили по 23 населених пунктах області, зафіксовано 134 удари.

110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Рашисти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили 2 авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.

Поранення отримала 76-річна оріхів'янка.

Надійшло 2 повідомлення про пошкодження житлових будинків.

Дніпропетровщина

За вчорашній день окупанти 12 разів атакували Нікопольщину. Шість артилерійських обстрілів та стільки ж дронів-камікадзе.

У Нікополі двоє постраждалих. Це чоловіки 50 та 59 років. Їм надано усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено торгівельний павільйон, дитячий садок, приватне підприємство, парк атракціонів, багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, 5 господарських споруд, ще 2 – знищено повністю, зачепило автомобіль, лінії електропередачі та газопроводи.

Під удар також потрапили Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Там пошкоджені інфраструктурні обʼєкти.

На щастя, обійшлося без поранених. Вдень ворог наніс ракетний удар по Криворізькому району. Без жертв.

Уночі окупанти обстріляли Нікополь. Спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Учора ввечері окупанти обстріляли Харків. Попередньо: ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу є потрапляння ракети в будівлю школи, частково зруйновано стіну 2-го поверху. Без постраждалих.

У результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу Харкова постраждали 58 людей, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє осіб – у тяжкому стані.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Учора вдень ворог обстріляв село Липці Харківського району. Без потерпілих.

Також окупанти завдали удару по Вовчанську Чугуївського району. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала жінка.  

Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок.

Луганщина

У Невському учора пролунали одразу чотири вибухи – загарбники влучили по раніше зруйнованим об’єктам. Росіяни активно застосовували дрони-камікадзе, а також тричі вдарили з авіації – по Білогорівці та Серебрянському лісу.

За добу противник здійснив  185 обстрілів (598 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 6 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, с. Новоселівка Перша, с. Бердичі.

Пошкоджено 2 житлових будинки, приміщення лікарні, ЛЕП.

За добу на Донеччині: 3 поранених.

Миколаївщина

Учора ввечері – ракетний обстріл Снігурівської громади. Попередньо – поза межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Протягом дня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 121 обстріл (552 снаряди), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (44 снаряди).

Рашисти поцілили  у райони 35 населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку у Херсонському районі; завод у Бериславському районі.

Російська армія обстріляла центральну частину Білозерки. Пошкоджено адмінбудівлі, медичні установи, навчальні заклади, бібліотекута 6 приватних будинків. Постраждала 79-річна жінка.

За добу через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір. 

 

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