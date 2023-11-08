Рада схвалила вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів

253 парламентарі підтримали в другому читанні проєкт закону № 10037

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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За словами посадовиці, 253 парламентарі підтримали в другому читанні проєкт закону № 10037 про «військовий» ПДФО.

Ключові норми законопроєкту:

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доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;

«військове» ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;

з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Також Підласа додала, що з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військове» ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% – ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

«Звичайне ПДФО залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення)», – зазначила голова бюджетного комітету.