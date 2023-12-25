У Раді чекають від Кабміну законопроєкт про мобілізацію: запит на призов 500 тис. військових

Уряд займається розробкою нових правил мобілізації

Кабінет Міністрів у понеділок, 25 грудня, мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.» – зазначив Арахамія.

За словами нардепа, алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд розробляє правила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар», – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, українська влада готує зміни в мобілізації. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив військовим та урядовцям розробити новий план мобілізації.

Зауважимо, секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку. Проте мобілізація додаткових 500 тис. українців не відбудеться найближчим часом.