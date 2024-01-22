Євросоюз розробляє план допомоги Україні в обхід Угорщини – WSJ

Wall Street Journal пише, що Євросоюз хоче створити фонд допомоги Києву для обходу накладеного Угорщиною вето

Європейська служба зовнішніх зв'язків розробляє новий план надання допомоги Україні, заявила газета Wall Street Journal з посиланням на проєкт документа, до якого вона отримала доступ. Там зазначили, що він передбачає створення фонду для обходу вето, накладеного Угорщиною на надання допомоги Києву.

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«Офіційні особи Європейського Союзу цього тижня почнуть працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, намагаючись оновити критично важливу програму допомоги, яка загрузла через внутрішні розбіжності. Цей крок ЄС стався після того, як низка європейських країн збільшила двосторонню військову допомогу Україні, незважаючи на те, що Конгрес заважає адміністрації Байдена надавати широкомасштабну допомогу», – зазначають журналісти Wall Street Journal.

Європейська служба зовнішніх зв'язків пропонує створити спеціальний військовий фонд України, який включить близько €6,5 млрд. з активів позабюджетного Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) і виділятиме щорічно до €5 млрд. з 2024 по 2027 рік, пише видання.

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Раніше Єврокомісія задля узгодження чотирирічного пакету фінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд висловила готовність піти на поступки Угорщини за деякими позиціями. Уточнюється, що Брюссель може надати Будапешту можливість припинити дію угоди у 2025 році в рамках механізму перегляду пакета, а Угорщина зможе припинити домовленості, якщо вважатиме, що Київ допомоги не потребує.

Нагадаємо, як писало видання Bloomberg, Євросоюз веде дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF).

Наразі у межах EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.

Європейська служба зовнішніх справ запропонувала виділити фонду річний бюджет у розмірі близько 5 млрд євро, але це не призвело до консенсусу серед держав-членів блоку. Наразі є інформація, що єврочиновники скоро представлять державам-членам новий документ із варіантами.

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Представники декількох країн-членів ЄС, зокрема, Німеччина, припустили на зустрічі цього тижня, що EPF у його нинішньому вигляді стає менш ефективним, оскільки все більше постачання зброї здійснюватиметься за рахунок зброї, яку закуповують, а не з існуючих запасів.

Інші держави-члени воліли б, щоб новий фонд допомоги був вбудований в EPF ще інші хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм. Раніше Берлін закликав держави-члени ЄС бути прозорішими щодо підтримки, яку вони надають Україні, на тлі побоювань, що деякі країни роблять це недостатньо. Міністри оборони ЄС обговорюватимуть військову підтримку України цього місяця. Їхні пропозиції можуть увійти до порядку денного саміту лідерів блоку, який відбудеться 1 лютого.

До слова, у разі накладання Орбаном вето на схвалення пакета допомоги Україні, є кілька способів для Брюселя виділити таке фінансування попри позицію Будапешта. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов назвав три альтернативні варіанти у випадку, якщо Угорщина заблокує чотирирічну програму від ЄС для України на 50 млрд євро. Про це заявив посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в інтерв'ю «Forbes Україна».

«Варіант А – пропонується створити фонд для України, який діятиме чотири роки в межах бюджету ЄС. Варіант Б – позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески. Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію, макрофінансова допомога – періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії», – сказав Ченцов. Український дипломат вказав, що перевага надається варіанту А, бо він «дешевший і зручніший», тому він вважає найімовірнішим саме цей варіант у разі вето Будапешта.