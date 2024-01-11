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Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
фото з відкритих джерел

Станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано»

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Кабмін відкликав законопроект про мобілізацію
Кабмін відкликав законопроект про мобілізацію
фото: скріншот

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: Кабмін Верховна Рада депутат мобілізація

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