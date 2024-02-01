Уряд ухвалив три постанови, які покращать український оборонно-промисловий комплекс

Як наголосив Шмигаль, оборонні закупівлі тепер відбуватимуться через закритий модуль системи Prozorro

За словами прем'єра, трьома постановами уряд фактично вирішив одразу кілька завдань

Кабінет міністрів України ухвалив три постанови, які посилять український оборонно-промисловий комплекс. Вони стосуються виробництва дронів і не лише. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

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За словами Шмигаля, перша постанова стосується дерегуляції (скорочення державного регулювання) у виробництві боєприпасів.

Прем'єр нагадав, що влітку минулого року Кабмін запустив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів. У його межах було розширено коло потенційних виробників, усунуто бюрократію та створено чіткі алгоритми – від розробки до використання на полі бою.

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Таким чином, за пів року вже було зареєстровано понад 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів та ще 30 проходять випробування. Наразі проєкт вирішили поширити на всі види боєприпасів.

«Нові підприємства можуть швидко включитися в роботу. Таким чином, у найкоротші терміни посилимо нашу армію», – зазначив він.

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво безпілотників в Україні.

«Тепер виробники безпілотників надаватимуть уточнення розрахунків ціни у бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%», – розповів Шмигаль.

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Шмигаль пояснив, що така норма дасть змогу усунути потенційні ризики переплат, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників.

Третя постанова стосується оборонних закупівель. Тепер вони проходитимуть за конкурентною процедурою за допомогою закритого модуля на системі Prozorro.

Шмигаль розповів, що так уряд вирішив одразу кілька завдань:

Перше – гарантується безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії всім необхідним.

Друге – встановлюється прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток.

Третє – встановлюються запобіжники витоку інформації, яка несе ризики для безпеки.

Нагадаємо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

До слова, українські підприємства оборонно-промислового комплексу торік змогли втричі збільшити виробничі потужності. Порівняно з першим роком повномасштабної війни дохід підприємств «Укроборонпрому» зріс на 88% – з 42 млрд грн до приблизно 79 млрд. Зокрема, розвиток оборонно-промислового комплексу дав 1,5% зростання ВВП України у 2023 році.