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Командир роти висловився про українців, які «втомилися від війни»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командир роти висловився про українців, які «втомилися від війни»
Командир Роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко
фото: rbc.ua

Український захисник пояснив, чому його тригерить фраза «втомилися від війни»

Війна – це випробування для всієї України, і кожен переживає його по-своєму. Але важливо, щоб цивільні не забували, що військові щодня ризикують своїм життям заради миру та безпеки країни. Про це заявив український доброволець, командир Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Дмитро Алєксєєнко в інтерв’ю rbc.ua.

«Ставлення до цивільних, які «втомилися від війни» – це складно. Тому що це питання розділяє нас на дві реальності. Здебільшого такі питання виникають у «ждунів перемоги», які завчасно купили вишиванки і чекають, коли їх дістати з шафи та одягнути для святкування перемоги. А також у них виникає питання «чому ви ще не перемогли?», – зазначив захисник.

На його думку, такі висловлювання звучать від тих, хто «не народжений для війни».

«А ми народжені?! Дійсно, в пологовому нам відразу вішали бирку «народжений для війни»… Я впевнений, що це є тригером для багатьох. І зі мною погодиться більшість військовослужбовців», – пояснив Алєксєєнко.

Він додав, що йому дуже прикро, оскільки на другому році повномасштабної війни дорікань про «втомилися від війни», «коли вже перемога?», «чим я там поможу, я краще скину 100 гривень донату і запишу себе в частину підтримки економічного фронту» стає «все більше». Натомість, за словами бійця, «дій для того, щоб перемагати ворога, все менше».

«Важливо, щоб цивільні не забували про те, що військові щодня ризикують своїм життям заради миру та безпеки країни», – наголосив Алєксєєнко.

Нагадаємо, що раніше екскомандир «Азову» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому цивільні бояться бути мобілізованими. 

До слова, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

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Теги: українці військові війна

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